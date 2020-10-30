شكرا لقرائتكم خبر عن طنطا لا يعرف الفوز على إنبى قبل مواجهة بتروسبورت اليوم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف إنبى نظيره طنطا فى الثالثة عصر اليوم، الجمعة، باستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة لمسابقة الدوري العام فى مواجهة يدخلها الفريق البترولى بعد الفوز على المقاولون العرب بهدفين دون رد فى الجولة الأخيرة للمسابقة، فيما خسر طنطا من المصرى البورسعيدى بهدفين مقابل هدف فى نفس الجولة.

وحسم الأهلى بطولة الدورى لصالحه للمرة الخامسة على التوالى، فيما تأكد هبوط طنطا ونادى مصر وحرس الحدود للقسم الثانى وحسم الزمالك لقب الوصيف وعاد المقاولون العرب للظهور الأفريقى بعد حسم المركز الرابع لصالحه وتبقى المواجهات الأخيرة بمثابة تحسين مراكز بين الفرق.

*ترتيب إنبى وطنطا فى جدول الدوري

ويحتل فريق إنبى المركز السادس برصيد 48 نقطة من 33 مباراة فاز فى 12 وتعادل فى مثلها وخسر 9 مباريات وسجل 33 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفا، فيما يقبع طنطا بالمركز الأخير بجدول الدوري برصيد 19 نقطة بعدما لعب 33 مباراة فاز فى مباراتين فقط وتعادل في 13 وخسر 18 لقاءً وسجل لاعبوه 20 هدفاً ودخل مرماه 54 هدفاً.

*تاريخ مواجهات إنبى وطنطا

التقى إنبى وطنطا فى 7 لقاءات سابقة قبل صدام اليوم لم يعرف فيها أبناء السيد البدوى طعم الفوز على الفريق البترولى حيث انتهت 3 مباريات بفوز انبى و 4 لقاءات بالتعادل ، وانتهت مباراة الدور الاول لدوري هذا الموسم بين الفريقين بالتعادل السلبى فى اللقاء الذى أقيم فى 10 فبراير 2020 على ستاد طنطا الرياضى بالجولة السابعة عشرة للمسابقة.

Advertisements

*طولان يبحث عن المركز الخامس ورضا عبد العال يفتش عن البصمة الاخيرة

وطالب حلمى طولان المدير الفني لإنبى لاعبيه بمواصلة قطار الانتصارات بحثاً عن إنهاء المسابقة في المركز الخامس في ظل التساوى بينه وبين سموحة في عدد النقاط قبل الجولة الأخيرة للمسابقة ، فيما تأكد هبوط طنطا من الدوري الممتاز رسميا بعد النتائج التي آلت إليها مباريات الجولة 30 من المسابقة ، ولم ينجح طنطا في الاستمرار في الدوري لموسمين متتاليين مثلما فعل في موسمي 2016-2017 و2017-2018 ، ويلعب رضا عبد العال المدير الفني لطنطا مباراة اليوم للشهرة بعد عودته للمظاليم حيث يعتبر المباريات المتبقية من المسابقة المحلية بمثابة إعداد للمرحلة المقبلة.

*التشكيل المتوقع لإنبى وطنطا

ويبدو التشكيل المتوقع لإنبى أمام طنطا مكون من :" محمد جاد -علي فوزي - أسامة جلال - رامي صبري - كريم فؤاد، خط الوسط : محمد رزق - حميد ماو - عبد الرحمن عامر - تونيا دي ليو، خط الهجوم : محمود قاعود – محمد شريف".

ويبدو التشكيل المتوقع لطنطا أمام انبى مكونا من :" محمد أشرف ، محمد الشاذلي ، سليمان عبد ربه ، محمود مسعود ، إيهاب سمير ، وليد عادل ، مصطفى أمين ، عبد الرحمن الدح ، أحمد فهمي ، محمد ماجد أونش وهاني رشدي".