شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يكشف موقف عمرو جمال من المشاركة فى مباراة الأهلى غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، أن مهاجمه عمرو جمال جاهز للمشاركة فى مباراة الأهلى، موضحا أن تعاقده مع الطلائع على سبيل الإعارة من القلعة الحمراء لمدة موسمين ولا يوجد فيه بند يمنع مشاركته فى المباراة. وقال بسيونى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "نفتقد عاصم صلاح كابتن الفريق فى مباراة الأهلى بسبب الإيقاف حيث حصل على الإنذار الثالث فى مباراة نادى مصر الأخيرة بالدورى، بينما عمرو جمال موجود ويحق له المشاركة فى المباراة".

ويختتم فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى استعداداته اليوم، الجمعة، لمواجهة الأهلى المقرر لها الثامنة مساء غد السبت بالجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة لمسابقة الدورى العام، ويخوض الطلائع مرانه الأخير باستاد جهاز الرياضة العسكرى، ثم يعلن عبد الحميد بسيونى قائمة فريقه التى تدخل معسكراً مغلقاً بأحد فنادق القاهرة للمبيت هناك استعداداً للمباراة.

وقدم الاتحاد المصرى لكرة القدم، برئاسة عمرو الجناينى، الشكر لمجلس إدارة نادى طلائع الجيش على موقفهم من مباراة فريقهم أمام الأهلى، ضمن الجولة الأخيرة لمسابقة الدورى الممتاز وموافقتهم على إقامتها على ملعب استاد السلام للمشاركة فى الاحتفالية التى تنظمها الشركة الراعية للنادى الأهلى، بمناسبة فوزه بمسابقة الدورى هذا الموسم.

وحسم الأهلى بطولة الدورى لصالحه للمرة الخامسة على التوالى فيما تأكد هبوط طنطا ونادى مصر وحرس الحدود للقسم الثانى وحسم الزمالك لقب الوصيف وعاد المقاولون العرب للظهور الأفريقى بعد حسم المركز الرابع لصالحه وتبقى المواجهات الأخيرة بمثابة تحسين مراكز بين الفرق.