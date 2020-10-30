شكرا لقرائتكم خبر عن بابل الصفقة الحائرة مع الكبار.. اهتمام أهلاوى وتجاهل زملكاوى وتوقيع للدراويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جاء نجاح النادى الإسماعيلى فى حسم صفقة الجناح الأنجولى أرى بابل بشكل رسمى ليكون أول صفقات الدراويش للموسم الجديد بعد سلسلة من المفاوضات بدأت مع الأهلى ومرت بالزمالك وانتهت فى القلعة الصفراء.

ففى يناير 2017 حاول الأهلى التعاقد مع بابل والذى كان يلعب وقتها فى صفوف سبورتنج لشبونة البرتغالى، بعدما ارتبط اللاعب بالانتقال للقلعة الحمراء خلال سوق الانتقالات الشتوية، وتحدث سيباستياو جيلبرتو الظهير الأيسر السابق للأهلى عن أرى بابل قائلا: "هو لاعب جيد ومن أفضل المواهب التى ظهرت فى أنجولا خلال السنوات الأخيرة وهو نجم بريميرو دى أوجوستو".

كما أوصى الأنجولى أمادو فلافيو مهاجم الأهلى السابق إدارة القلعة الحمراء بضرورة التعاقد مع آرى بابل وأعلن أنه سيكون إضافة قوية للهجوم الأحمر قبل أن تفشل الصفقة.

وكان ارى بابل جناح أول أغسطس الأنجولى، من أبرز أهداف نادى الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية قبل أن يتم استبعاده من الحسابات فى الموسم الجديد، حيث تم تفضيل عدم إتمام الصفقة رغم الحصول على توقيعه لمدة ثلاثة مواسم فى صفقة انتقال حر، قبل أن يتم اتخاذ قرار بالتراجع عن صفقة ضمه لخروجه من الحسابات بعد رحيل الفرنسي كارتيرون عن تدريب الفارس الأبيض.

وتوج النجم الأنجولى الذى ولد فى الثالث من مارس عام 1994 بلقب بطولة الدوري مرتين وكأس أنجولا وكأس السوبر المحلي مرة لكل منهما ، حيث يجيد اللعب في ثلاثة مراكز هم الجناح الأيمن والأيسر والمهاجم الصريح.

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بابل قضى مسيرته في أنجولا ضمن صفوف فريق بريميرو دي أوجوستو “أول أغسطس “قبل أن ينتقل في عام 2017 إلى سبورتنج لشبونة البرتغالي، وهذا الانتقال جاء بعد تألقه اللافت رفقة الفريق الأنجولي.

بدأ بابل مسيرته مع فريقه بريميرو دي أوجوستو في 2012 وشارك مع الفريق الأول في ثلاث مباريات لم يسجل خلالهم أي هدف وفي العام الذى تلاه ارتفعت عدد مشاركاته إلى 13 مباراة بواقع 657 دقيقة لكنه لم يهز شباك المنافسين إلى أن جاء التألق الكبير لبابل في عام 2014 إذ أنه في 29 مباراة سجل 14 هدفا في كل البطولات ، وفى عام 2015 سجل 11 هدفا في 21 لقاء، قبل أن يسجل 12 هدفا في 24 مباراة في 2016.

وأرجع حازم فتوح، وكيل أعمال اللاعب الأنجولي آري بابل، عدم إتمام تعاقده مع نادي الزمالك إلى ظهوره الإعلامى مع أحد البرامج، وقال في تصريحات تليفزيونية: "الزمالك تراجع عن تفيعل التعاقد مع آري بابل بسبب ظهور اللاعب التلفزيوني.. وعقب تراجع الزمالك عن تفعيل العقد، عرضنا اللاعب على الفرنسي باتريس كارتيرون الذي طلب التعاقد مع بابل عقب توليه مسئولية التعاون السعودي".

وأوضح فتوح أن ظروف السفر بسبب فيروس كورونا وتأخر اللاعب في الخضوع للكشف الطبي، تسبب في تراجع التعاون عن التعاقد مع اللاعب، ووجه وكيل اللاعب شكره لعبد العزيز الحميد عضو شرف نادي التعاون، بعد تفهمه لموقف اللاعب والموافقة علي انتقاله للإسماعيلي.

كما كشف وكيل أعمال اللاعب الأنجولى آري بابل، عن سر تفضيل اللعب الانتقال للإسماعيلي خلال فترة الانتقالات المقبلة وقال في تصريحات تليفزيونية: "اللاعب أنهى اتفاقه مع الإسماعيلى، وسيصل إلى القاهرة الأسبوع المقبل من أجل توقيع الكشف الطبي.. واللاعب رفض الانتظار حتى يناير المقبل، من أجل تفعيل تعاقده مع التعاون السعودي، رغبة منه في المشاركة أساسيًا للحفاظ علي فرص تواجده مع المنتخب الأنجولي". وأوضح فتوح أن مدة عقد اللاعب مع الدراويش سنة واحدة تجدد لسنة آخر بموافقة مسئولى الإسماعيلي.