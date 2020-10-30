شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير موسى يكشف سر التدريبات الإضافية لحمدى فتحى فى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب موسى ماتلبا، مُحلل أداء اللاعبين فى الجهاز الفنى للأهلى، من حمدى فتحى لاعب وسط الفريق خوض تدريبات إضافية بهدف رفع معدل لياقته البدنية، وأوصى موسى ماتلبا اللاعب بزيادة التدريات البدينة حتى يرفع لياقته بشكل يُساعده على تحقيق فكر الجهاز الفنى للفريق بقيادة بيتسو موسيمانى. ويقدم محلل الأداء تقريراً للمدير الفنى حول لياقة لاعبى الفريق ويطلب منهم خوض تدريبات إضافية لرفع اللياقة إذا ما كانت تحتاج ذلك.

من ناحية أخرى، قام الجهاز الفنى للأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى بتصعيد 6 لاعبين شباب لتدريبات الفريق الأول بداية من مران الثلاثاء وهم: محمد حسام "ميدو"، مدافع، مواليد 2000، وفارس طارق، ظهير أيمن، مواليد 2000، وأحمد محمد عبد القادر "حمدى"، مهاجم، مواليد 99، وعبد الرحمن أشرف "مانو"، لاعب وسط دفاعى، مواليد 99، وأحمد سيد عبد النبى، ظهير أيمن، مواليد 2002، وأحمد نبيل "كوكا"، لاعب وسط دفاعى، مواليد 2001، فيما يشارك مجموعة أخرى من الناشئين بشكل منتظم فى مران الفريق، وهم محمد فخرى ومحمد شكرى وشادى رضوان والحارس أحمد طارق.

وجاء تصعيد السداسى بطلب من التشيكى بروكيتش المدير الفنى لناشئى الأهلى، والذى قدم تقريراً لموسيمانى بأحقية هؤلاء اللاعبين فى الحصول على فرصة خلال المرحلة المقبلة خاصة فى ظل احتياج الفريق بسبب معاناة البعض من الإصابة ورغبة الجهاز الفنى فى منح البعض الآخر قسطاً من الراحة بسبب ضغط المباريات.