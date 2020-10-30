شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يدخل معسكراً مغلقاً استعداداً للجولة الأخيرة أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس مدرب الفريق، معسكراً مغلقاً اليوم، الجمعة، استعداداً لمباراة الجولة الأخيرة بالموسم الجارى لذئاب الجبل أما بيراميدز، والتى تقام غداً السبت ضمن منافسات الجولة 34 من عمر مسابقة الدورى العام، ومن المقرر أن يعلن عماد النحاس عن قائمة مباراة الغد بعد خوض المران الأخير.

وعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب من جديد للمشاركة فى البطولات الأفريقية مع الموسم الجديد 2020 -2021 وتحديدًا الكونفيدرالية الأفريقية فى إنجاز كبير لمجلس إدارة النادى برئاسة المهندس محسن صلاح رئيس النادى والمهندس محمد عادل فتحى المشرف العام على الكرة بالنادى وللجهاز الفنى ولاعبى الفريق بقيادة عماد النحاس المدير الفنى، ويعود المقاولون العرب للمشاركات الأفريقية بعد غياب 15 عاما، حيث كانت آخر مشاركة عام 2005 فى بطولة أفريقيا ابطال الكؤوس.

فى سياق آخر، تقدم نادى المقاولون العرب بشكوى رسمية لاتحاد الكرة ضد اللاعب أحمد مصطفى الذى وقع على عقود انتقاله للفريق قبل أن يسافر بلجيكا ويعود ويوقع لنادى الإسماعيلى.

وأرسل المقاولون خطابا رسميا أكد فيه أن اللاعب أنهى كل إجراءات الكشف الطبى والتوقيع على العقود على مدار 3 أيام بالنادى قبل أن يطلب السفر إلى بلجيكا لإنهاء بعض الأمور الشخصية قبل أن يفاجئ النادى بتوقيعه للنادى الإسماعيلى رغم سابق توقيعه للمقاولون وطلب المقاولون فى الخطاب الحفاظ على حقه فى اللاعب.