شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء السيد: الأهلى مش هيرد على رمضان صبحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق ضياء السيد، نجم الأهلى السابق، على قرار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بتأجيل مباريات نصف نهائى ونهائى دورى أبطال أفريقيا لأجل غير مسمى، مؤكدا أن ما حدث عبث والاتحاد الأفريقى يرضخ لرغبة فوزى لقجع رئيس الاتحاد المغربى لكرة القدم.

وعلق السيد على رأيه فى تعاقد الأهلى مع الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى لقيادة المارد الأحمر والفارق بينه وبين السويسرى رينيه فايلر، وتقييمه لأداء الأهلى تحت قيادته، بخلاف اختيارات المنتخب وتصريحات رمضان صبحى الأخيرة، لمعرفة الحوار كامل من هنا:

على جانب آخر، وضع الجهاز الطبى بالنادى الأهلى برنامجا خاصا لعلاج العضلة الضامة لحسين الشحات نجم هجوم الفريق بعد تعرضه لشد فيها خلال مران الفريق أمس، ليتم اعفائه من المران الجماعى خوفاً من تفاقم إصابته، وخضع اللاعب لأشعة أثبتت عدم معاناته من تمزق وأن الأمر لا يعودو كونه شد فى العضلة، إلا أن الأمر يحتاج لمنحه راحة لمدة 3 أيام على الأقل قبل بدء الجري.

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ويخضع حسين الشحات لأشعة جديدة خلال الأيام القادمة لتحديد موعد عودته للتدريبات من جديد خاصة وأن الجهاز الفنى يرفض المجازفة به خاصة بعد تأجيل المباراة النهائية لبطولة دورى أبطال افريقيا والتى كان مقرر لها يوم 6 نوفمبر المقبل ولا يوجد حتى الأن أى استحقاقات رسمية يخوضها الفريق خلال المرحلة المقبلة قبل تحديد موعد نهائى البطولة من قبل الكاف.

ويدخل الأهلى معسكرًا مغلقًا اليوم الجمعة، عقب انتهاء المران الرئيسى الذى يقام على ملعب التتش بالجزيرة، ويواصل على معلول، الظهير الأيسر للفريق استكمال تنفيذ برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة التى لحقت به فى العضلة الخلفية، وأدى معلول أمس جلسة تأهيل فى الجيم، قبل أن يستكمل التدريبات البدنية بالجرى حول الملعب، على هامش المران الجماعى الذى أقيم مساء أمس الخميس على ملعب التتش بالجزيرة.

وشارك مروان محسن، مهاجم الفريق فى التدريبات الجماعية للفريق، حيث تعافى مروان محسن، من آثار الإجهاد العضلى الذى أبعده عن المشاركة فى التدريبات الجماعية خلال الأيام الماضية.