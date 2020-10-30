شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. أسامة حسنى منقذ الأهلى يعلن اعتزال الساحرة المستديرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم 30 أكتوبر 2014 أعلن أسامة حسنى مهاجم الأهلى السابق اعتزاله الساحرة المستديرة، "الشيخ" أو "المنقذ" يعد من أبرز المهاجمين الذين لمسوا الكرة فى مصر، وارتبط به جماهير الكرة المصرية، خاصة الجماهير الأهلاوية، وعرف بلمساته وأهداف الحاسمة.

أسامة حسنى هو أحد ناشئ النادى الأهلى، والذى لعب لصالح فريقه الأول منذ 2003 حتى 2011 لعب مباراته الأولى أمام نادى الشمس فى مسابقة كأس مصر يوم 1 مارس 2000، وانتهت بفوز الأهلى بأربعة أهداف دون رد.

ويملك أسامة حسنى فى الذاكرة الكروية الأهلاوية العديد من الأهداف المؤثرة فى تاريخ القلعة الحمراء، مثل هدفه فى نهائى كأس مصر أمام الإسماعيلى، وهدفه فى مرمى نصر حسين فى الدقيقة الأخيرة، وهدفيه فى مرمى أنيمبا النيجيرى، وهدفيه فى مرمى الزمالك فى نهائى كأس مصر.

فى 23 أكتوبر 2007 لعب مع المنتخب العسكرى الفائز ببطولة كأس العالم العسكرية فى الهند، وأحرز لقب هداف البطولة مناصفة مع عبد الحميد بسيونى برصيد 6 أهداف لكل منهما، كما أنه أحرز مع المنتخب الأول 3 أهداف خلال 11 مباراة لعبها ضمن صفوف الفراعنة.

Advertisements

أعلن النادى الاهلى فى موسم 2010-2011 رحيل أسامة حسنى عن الفريق، وأوضح اللاعب أن سبب رحيله عن الأحمر بسبب عدم مشاركته بصفة مستمرة مع الفريق وكان وقتها يتولى مانويل جوزيه قيادة الاهلى فنيًا، كما أن عقده كان الأقل بين زملائه فى الفريق.

ولعب أسامة فى صفوف مصر المقاصة وحرس الحدود، قبل أن يعلن اعتزال كرة القدم نهائيا فى 30 أكتوبر 2014.

حقق أسامة حسنى مع القلعة الحمراء 22 بطولة متنوعة، فقد حقق ثمانية ألقاب للدورى و3 لكأس مصر ومثلهم لدورى الأبطال الأفريقى وغيرها من البطولات المحلية، وسجل أسامة حسنى 58 هدفا مع الأهلى طوال مشواره مع الفريق الأول.

وتزوج أسامة حسنى من "نور الله" محمود الخطيب ابنة رئيس الأهلى، ولديه جيان ومحمود "بيبو" .