شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد الجواد ينسحب من بطولة قطر كلاسيك للاسكواش بسبب الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انسحب كريم عبد الجواد، لاعب وادى دجلة وبطل العالم السابق والمصنف الثالث عالمياً لرجال الاسكواش حالياً، من بطولة قطر كلاسيك، المقرر إقامتها فى الأول من نوفمبر المقبل وحتى السابع من نفس الشهر، بقيمة جوائز مالية تقدر بحوالى 175 ألف دولار، كأحد البطولات البلاتينية لرجال الاسكواش، وذلك بسبب الإصابة.

وحل النيوزلاندى بول كول مكان عبد الجواد فى جدول المنافسات، ويعتبر كريم عبد الجواد هو ثالث بطل مصرى ينسحب من منافسات البطولة، حيث انسحب بطل العالم للناشئين ولاعب النادى الأهلى للاسكواش مصطفى عسل المصنف رقم 18 على العالم، وكذلك وزاهد سالم من البطولة، على أثر مخالطتهما لحالة مصابة بكورونا، ويخضع كلا اللاعبين حاليًا للعزل الذاتى بعدما ثبتت إصابة أفراد الأسرة المقربين بـ COVID -19، فيما لم يتلق أى من اللاعبين نتيجة اختبار إيجابية فى الوقت الحالي.

ووفقا لذلك، يحل الفرنسى فيكتور كروين مكان عسل فى القرعة ويلعب مع الإنجليزى جورج باركر فى الجولة الأولى، فيما جيمس ويلستروب، المصنف الأول عالميًا سابقًا، مباشرة إلى الدور الثانى بعد انسحاب زاهد سالم. وتنطلق منافسات بطولة قطر كلاسيك للاسكواش فى الأول من نوفنبر المقبل وحتى السابع من نفس الشهر، بقيمة جوائز مادية تقدر بحوالى 175 ألف دولار، كأحد البطولات البلاتينية لرجال الاسكواش.

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وتشهد البطولة مشاركة مصرية كبيرة لعدد من اللاعبين وفى مقدمتهم محمد الشوربجى المصنف الأول عالميا وعلى فرج المصنف الثانى، وطارق مؤمن المصنف الرابع، ومروان الشوربجى المصنف السابع.

جدير بالذكر أن التصنيف الجديد للاسكواش المقرر صدوره فى الأول من نوفمبر المقبل سيشهد تغييرات كبيرة، حيث سيصعد على فرج إلى قمة التصنيف من جديد بعد تتويجه مؤخرا ببطولة مصر الدولية للاسكواش، وسيحدث نفس الأمر فى تصنيف السيدات حيث تعود نور الشربينى إلى الصدارة بعد تتويجها بذات البطولة على حساب نوران جوهر، والتى تصدرت التصنيف فى يوليو الماضى عقب اعتزال البطلة المصرية رنيم الوليلى.

كان مصطفى عسل قدم عروضا قوية فى بطولة مصر الدولية للاسكواش التى أقيمت تحت سفح أهرامات الجيزة فى بداية أكتوبر الجارى ووصل إلى الدور نصف النهائى قبل أن يخسر أمام على فرج لاعب وادى دجلة والمصنف الثانى عالميا.