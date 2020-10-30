الامارات | إنجاز مصري جديد في إنجلترا ليس من صناعة محمد صلاح

شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز مصري جديد في إنجلترا ليس من صناعة محمد صلاح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصبح لاعب فريق أرسنال الإنجليزي، المصري محمد النني أول عربي يحمل شارة قيادة فريق أرسنال الإنجليزي، بعدما قام بإرتدائها في الدقائق الأخيرة، من المباراة التي جمعت بين فريقي أرسنال و دوندالك، في الدوري الأوروبي أمس. واستطاع النني أن يكسر احتكار صلاح للأرقام المصرية القياسية في إنجلترا هذه المرة.

وكان النني قد لعب المباراة كاملة وتقلد شارة قيادة أرسنال، بعد خروج لاعب الوسط السويسرى جرانيت تشاكا، في الدقيقة 74 من زمن المباراة، ليرتدي الشارة لمدة تزيد عن ربع ساعة، للمرة الأولى فى مسيرته. يُذكر أن المباراة انتهت، بفوز فريق أرسنال بثلاثية نظيفة، على ملعب "الإمارات" بالعاصمة الانجليزية لندن، في ثاني لقاءات الفريقين بالمجموعة الثانية، من بطولة الدوري الأوروبي.

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