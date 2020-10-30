الامارات | صينيون يحتفلون باستقالة رئيس نادي برشلونة

شكرا لقرائتكم خبر عن صينيون يحتفلون باستقالة رئيس نادي برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية اليوم أن مدينة شينزهن الصينية شهدت حدثا غريبا نوعا ما حين احتفل مجموعة كبيرة من الصينيين باستقالة رئيس نادي برشلونة، جوزيف بارتوميو قبل يومين. وقالت إن الأمر يتعلق بنادي مشجعي برشلونة في المدينة الصينية التي تقع في الجنوب الشرقي من الصين.

وذكرت أن مسؤولي نادي مشجعي برشلونة، دعوا الأعضاء ونظموا احتفالية بمجرد الإعلان الرسمي عن رحيل بارتوميو. ونشر النادي على حسابه في موقع "ويبو" صور الاحتفال، وعلقوا على مكان الاحتفال شعارا كبيرا باللغة الصينية يقول "نحتفل برحيل بارتوميو".

وقالوا إن فرحتهم كبيرة لأنهم كغيرهم من أنصار برشلونة حول العالم، حملوا بارتوميو نتائج التراجع الكبير في نتائج الفريق، إلى درجة أنه خرج الموسم الماضي بدون أي لقب. وأكدوا أنهم يأملون في تحسن أوضاع الفريق في الفترة المقبلة. يذكر أن بارتوميو سبق له أن راهن على زيادة شعبية النادي حول العالم، وقال في تصريح سابق إن "مشجعي برشلونة في الصين يعادلون 47 مليونا"، لكن هؤلاء الانصار ابتهجوا بشدة في اليومين الماضيين بعد إعلان رحيله رسميا.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news