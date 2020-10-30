شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابة تبعد نيمار عن باريس سان جيرمان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يغيب المهاجم الدولي البرازيلي نيمار داسيلفا عن المباريات الثلاث المقبلة لفريقه باريس سان جيرمان الفرنسي بسبب إصابة تعرض لها الأربعاء في المباراة ضد المضيف باشاك شهير التركي (2-0) في الدولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.
وأوضح موقع «راديو مونتي كارلو» أن البرازيلي الذي حاول مواصلة المباراة قبل أن يطلب استبداله، خضع لتصوير بالرنين المغناطيسي أظهر إصابة بتمزق في عضلة المحالب.
وشعر نيمار بآلام في فخذه دون أي احتكاك مع لاعبي الفريق التركي المضيف في الدقيقة الـ 18، وخرج إلى العلاج بعد دقيقتين قبل أن يعود إلى الملعب دون أن يتمكن من إكمال المباراة ليترك مكانه للإسباني بابلو سارابيا.
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