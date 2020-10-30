شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يوجه رسالة إلي تركي آل شيخ والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - غرد محمود عبدالمنعم «كهربا»، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عبر موقع «تويتر»، متمنيًا الشفاء للمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية.
ورد كهربا على رسالة المستشار تركي عبر «تويتر»:«ربنا يرجعك بالسلامة يا حبيب قلبي».
وكان تركي آل الشيخ غرد على تويتر في ساعة مبكرة من صباح اليوم قائلاً:«يارب وما خاب من قال يارب».
واعتذر المستشار تركي آل الشيخ عن عدم الظهور مع الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه بقناة أون سبورت، وذلك بسبب ظروفه الصحية.
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