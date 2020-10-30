شكرا لقرائتكم برنامج علاجي خاص لتأهيل "ضامة" حسين الشحات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وضع الجهاز الطبي للأهلي برنامج خاص لعلاج العضلة الضامة لحسين الشحات نجم هجوم الفريق بعد تعرضه لشد فيها خلال مران الفريق أمس، ليتم اعفائه من المران الجماعي خوفاً من تفاقم إصابته، وخضع اللاعب لأشعة أثبتت عدم معاناته من تمزق وأن الأمر لا يعودو كونه شد في العضلة، إلا أن الأمر يحتاج لمنحه راحة لمدة 3 أيام على الأقل قبل بدء الجري.

ويخضع حسين الشحات لأشعة جديدة خلال الأيام القادمة لتحديد موعد عودته للتدريبات من جديد خاصة وأن الجهاز الفني يرفض المجازفة به خاصة بعد تأجيل المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال افريقيا والتي كان مقرر لها يوم 6 نوفمبر المقبل ولا يوجد حتى الأن أي استحقاقات رسمية يخوضها الفريق خلال المرحلة المقبلة قبل تحديد موعد نهائي البطولة من قبل الكاف.

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ويدخل الأهلى معسكرًا مغلقًا اليوم الجمعة، عقب انتهاء المران الرئيسى الذى يقام على ملعب التتش بالجزيرة، ويواصل على معلول، الظهير الأيسر للفريق استكمال تنفيذ برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة التى لحقت به فى العضلة الخلفية ، وأدى معلول أمس جلسة تأهيل فى الجيم، قبل أن يستكمل التدريبات البدنية بالجرى حول الملعب، على هامش المران الجماعى الذى أقيم مساء أمس الخميس على ملعب التتش بالجزيرة.

وشارك مروان محسن، مهاجم الفريق فى التدريبات الجماعية للفريق ، حيث تعافى مروان محسن، من آثار الإجهاد العضلى الذى أبعده عن المشاركة فى التدريبات الجماعية خلال الأيام الماضية.