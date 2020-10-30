شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يبدأ تسويق لاعبيه الأجانب لعدم الحاجة إليهم في الموسم الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأت لجنة التعاقدات بنادى الاسماعيلى خطة تسويق اللاعبين الأجانب المتواجدين في صفوف الفريق تمهيداً للإستغناء عن خدماتهم لإفساح المجال لقيد الثنائى الجديد الجزائرى رضوان الشريفى والانجولى أرى بابل ، حيث ترى اللجنة أن غالبيتهم لا يصلح للاستمرار فى الموسم الجديد.

وتعاقد الإسماعيلى مع الجزائرى رضوان الشريفى، الظهير الأيسر لفريق اتحاد العاصمة الجزائرى، لمدة ثلاثة مواسم بعدما فسخ تعاقده مع ناديه منذ أيام قليلة، حيث اتفق الطرفان على التفاصيل المالية للصفقة، ويسعى مسئولو الدراويش لتدعيم مركز الظهير الأيسر بعد الضعف الواضح الذى ظهر عليه الثنائى محمود البدرى وأسامة إبراهيم طوال مباريات الموسم الحالى.

كما انضم الأنجولى أرى بابل لصفوف الدراويش خلال فترة الانتقالات الحالية من أجل تعزيز خط هجوم الفريق فى الموسم الجديد، وذلك بناء على توصية من لجنة التعاقدات، على المستوى النظرى يعد بابل عنصرا هجوميا متعدد المراكز، حيث يلعب فى الجانبين الأيمن والأيسر ورأس الحربة وهو ما يمنح الفريق أفضلية ومرونة تكتيكية.

وتوج النجم الأنجولى الذى ولد فى الثالث من مارس عام 1994 ويبلغ طوله 175 سم بلقب بطولة الدوري مرتين وكأس أنجولا وكأس السوبر المحلي مرة لكل منهما.

بابل قضى مسيرته في أنجولا ضمن صفوف فريق بريميرو دي أوجوستو "أول أغسطس" قبل أن ينتقل في عام 2017 إلى سبورتنج لشبونة البرتغالي، وهذا الانتقال جاء بعد تألقه اللافت رفقة الفريق الأنجولي.

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حكايته مع سبورتنج لشبونة البرتغالي، ولم تستمر حيث شارك مع الفريق الرديف في 3 مباريات فقط خلال موسم كامل وانتقل بعد ذلك بابل على سبيل الإعارة لفريق مورينيزي البرتغالي، ليخوض مباراة واحدة فقط في الموسم، ثم عاد إلى لشبونة الرديف، وشارك في 28 مباراة، قبل أن ينتهي التعاقد، ليعود مرة أخرى لفريق بريمييرو دي أوجستو.

تجربة بابل لم تكلل بالنجاح فى الأراضى البرتغالية لعدم تأقلمه على الأوضاع هناك ، إلا أنه نجح فى إعادة اكتشاف نفسه من جديد بعد عودته لفريقه الأنجولى.

بدأ بابل مسيرته مع فريقه بريميرو دي أوجوستو في 2012 وشارك مع الفريق الأول في ثلاث مباريات لم يسجل خلالهم أي هدف وفي العام الذى تلاه ارتفعت عدد مشاركاته إلى 13 مباراة بواقع 657 دقيقة لكنه لم يهز شباك المنافسين ، إلى أن جاء التألق الكبير لبابل في عام 2014 إذ أنه في 29 مباراة سجل 14 هدفا في كل البطولات ، وفى عام 2015 سجل 11 هدفا في 21 لقاء، قبل أن يسجل 12 هدفا في 24 مباراة في 2016.

ويملك اللاعب جاهزية كبيرة حيث بلغت أطول فترة صيام له عن التهديف الموسم الماضى من من مباراتين إلى ثلاث على أقصى تقدير.

وعلى مستوى المشاركات الدولية، بدأ بابل مشاركاته مع منتخب أنجولا في عمر الـ18 عامًا أمام أوغندا، وشارك في دقائق قليلة ، قبل أن يتم 35 مباراة دولية ، محرزًا 5 أهداف.