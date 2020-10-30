شكرا لقرائتكم محلل أداء الأهلي يطالب حمدي فتحي بتدريبات بدنية إضافية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب موسي ماتلبا مُحلل أداء اللاعبين في الجهاز الفني للأهلي ، حمدي فتحي لاعب وسط الفريق خوض تدريبات إضافية بهدف رفع معدل لياقته البدنية ، وأوصى موسى ماتلبا اللاعب بزيادة التدريات البدينة حتى يرفع لياقته بشكل يُساعده على تحقيق فكر الجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني ، ويقوم محلل الأداء بتقديم تقرير للمدير الفني بشكل مُنتزم حول لياقة لاعبي الفريق ويطلب منهم خوض تدريبات إضافية لرفع اللياقة إذا ما كانت تحتاج ذلك.

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من ناحية أخرى ، قام الجهاز الفنى للأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى بتصعيد 6 لاعبين شباب لتدريبات الفريق الأول بداية من مران ،الثلاثاء وهم: محمد حسام "ميدو"، مدافع، مواليد 2000، وفارس طارق، ظهير أيمن، مواليد 2000، وأحمد محمد عبد القادر "حمدى"، مهاجم، مواليد 99، وعبد الرحمن أشرف "مانو"، لاعب وسط دفاعى، مواليد 99، وأحمد سيد عبد النبى، ظهير أيمن، مواليد 2002، وأحمد نبيل "كوكا"، لاعب وسط دفاعى، مواليد 2001، فيما يشارك مجموعة أخرى من الناشئين بشكل منتظم في مران الفريق، وهم محمد فخرى ومحمد شكرى وشادى رضوان والحارس أحمد طارق.

وجاء تصعيد السداسى بطلب من التشيكى بروكيتش المدير الفنى لناشئى الأهلى، والذى قدم تقريرا لموسيمانى بأحقية هؤلاء اللاعبين فى الحصول على فرصة خلال المرحلة المقبلة خاصة فى ظل احتياج الفريق بسبب معاناة البعض من الإصابة ورغبة الجهاز الفنى فى منح البعض الآخر قسطاً من الراحة بسبب ضغط المباريات.