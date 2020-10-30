شكرا لقرائتكم بسيوني: عمرو جمال جاهز لقيادة هجوم الطلائع أمام الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش أن مهاجمه عمرو جمال جاهز للمشاركة فى مباراة الاهلى مؤكداً أن تعاقده مع الطلائع على سبيل الاعارة من القلعة الحمراء لمدة موسمين لايوجد فيه بند يمنع مشاركته فى المباراة.

قال بسيونى:" نفتقد عاصم صلاح كابتن الفريق فى مباراة الاهلى بسبب الايقاف حيث حصل على الانذار الثالث فى مباراة نادى مصر الاخيرة بالدوري ، بينما عمرو جمال متواجد ويحق له المشاركة فى المباراة".

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ويختتم اليوم الجمعة فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى استعداداته لمواجهة الاهلى المقرر لها الثامنة مساء غداً السبت بالجولة الرابعة والثلاثين والاخيرة لمسابقة الدوري العام، ويخوض الطلائع مرانه الأخير على ستاد جهاز الرياضة العسكرى، ثم يعلن عبد الحميد بسيونى قائمة فريقه التى تدخل معسكر مغلق بأحد فنادق القاهرة للمبيت هناك استعداداً للمباراة.

وقدم الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى الشكر لمجلس إدارة نادى طلائع الجيش على موقفهم من مباراة فريقهم أمام الأهلى، ضمن الجولة الأخيرة لمسابقة الدورى الممتاز وموافقتهم على إقامتها على ملعب استاد السلام للمشاركة فى الاحتفالية التى تنظمها الشركة الراعية للنادى الأهلى، بمناسبة فوزه بمسابقة الدورى هذا الموسم.

وحسم الاهلى بطولة الدوري لصالحه للمرة الخامسة على التوالي فيما تأكد هبوط طنطا ونادى مصر وحرس الحدود للقسم الثانى وحسم الزمالك لقب الوصيف وعاد المقاولون العرب للظهور الافريقى بعد حسم المركز الرابع لصالحه وتبقى المواجهات الأخيرة بمثابة تحسين مراكز بين الفرق.