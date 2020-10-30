شكرا لقرائتكم يوفنتوس يستعد لموقعة سيبيتسيا بعد الإخفاق الأوروبي أمام برشلونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستعد يوفنتوس لاستئناف مباريات بطولة الدوري الإيطالي حيث يواجه نظيره سيبيتسيا فى منافسات الكالتشيو ويرغب فى الفوز عقب النتائج الأخيرة المخيبة للأمال، بعد أن فتحت الهزيمة أمام برشلونة الباب لإطلاق مزيد من الانتقادات لأندريا بيرلو المدير الفنى للفريق إلا أن الإدارة ما زالت تثق في المدرب الشاب.

كان فريق برشلونة الإسبانى قد واصل انتصاراته الأوروبية، بعدما حقق فوزا صعبا من نظيره يوفنتوس الإيطالى، بهدفين دون مقابل، فى المواجهة النارية التي أقيمت بينهما على ملعب "إليانز ستاديوم"، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا بالموسم الجديد 2020-2021.

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قالت صحيفة " كالتشيو ميركاتو " الإيطالية أن يوفنتوس يبحث عن العودة لطريق الانتصارات واستئناف العمل بقوة خاصًة عقب السقوط أمام برشلونة بدوري أبطال أوروبا.

أشارت الصحيفة إلى أنه لا توجد نية لدى الإدارة للاجتماع مع بيرلو خاصة عقب النتائج المخيبة الأخيرة وسوف تمنحه الثقة كاملة لاستكمال المشوار، خاصة أن مسئولى اليوفى يعلمون أن الأمر لا يستغرق سوى بعض الوقت من أجل استعادة صفات الفريق وهيبته المعتادة وإدخاله في المشروع الجديد.