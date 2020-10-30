شكرا لقرائتكم فيفا محتفلا بعيد ميلاد الخطيب: أسطورة الأساطير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتفلت صفحة الاتحاد الدولي لكرة القدم على تويتر بعيد ميلاد محمود الخطيب أسطورة الكرة المصرية ورئيس النادي الأهلي الـ66، كونه من مواليد 30 أكتوبر.

وقالت صفحة فيفا: "عيد ميلاد سعيد... كابتن بيبو ..أسطورة الأساطير الذي حفر إسمه بحروف من ذهب في القلوب وفي تاريخ الكرة المصرية والعربية محمود الخطيب يتم 66 سنة اليوم ..شكراً على المتعة.. شكراً على الذكريات .. وخالص التمنيات بدوام النجاح وحب الجماهير".





واحد من أمهر اللاعبين المصريين على الإطلاق، معشوق الجماهير المصرية، خاصة الأهلاوية، أصبح محبوبًا بسبب أخلاقة وتصرفاته خارج الملعب وداخله، حظى بعشق الملايين من جماهير الكرة المصرية بمختلف انتماءاتها وألوانها.. محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى الذى يحتفل اليوم الجمعة بعيد ميلاده الـ66 فهو من مواليد 30 أكتوبر 1954 .

محمود الخطيب أو "بيبو" كما يحلو لجماهير النادى الأهلى والكرة المصرية أن يلقبوه هو أول أهلاوى يسجل "100" هدف فى مسابقة الدورى عندما سجل فى شباك صالح محمد حارس الكروم من ضربة جزاء موسم "1982/1983".

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ولعب محمود الخطيب طوال حياته الكروية 266 مباراة، منها 199 فى الدورى و18 فى كأس مصر و29 فى بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدورى و20 فى بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس.

وحقق "الخطيب" العديد من الألقاب المحلية والقارية بقميص النادى الأهلى، الذى انضم له وهو بعمر 16 عاما مقابل 1000 جنيه قادما من نادى النصر، وحقق "الخطيب" 15 لقبا محليا مع الأهلي، حيث نال بطولة الدورى الممتاز 10 مرات، كما رفع كأس مصر فى خمس مناسبات.

وعلى الصعيد القارى، تألق "بيبو" محققا خمسة ألقاب، مقسمة إلى بطولتى كأس أبطال الدوري، وثلاثة ألقاب فى بطولة كأس الكئوس الأفريقية، وتجاوز "الخطيب" حاجز المائة هدفا فى الدورى الممتاز، حيث سجّل 109 أهداف فى 199 مباراة خاضها فى البطولة المحلية الأكبر، وهو أول لاعب من الأهلى يتخطى حاجز المائة هدف.