شكرا لقرائتكم زبير بيا مهنئا الخطيب بعيد ميلاده الـ66: دمت اسطورتنا وقدوتنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتفل زبير بيا نجم الكرة التونسية السابق بعيد ميلاد محمود الخطيب أسطورة الكرة المصرية ورئيس النادي الأهلي الـ66، كونه من مواليد 30 أكتوبر.

ونشر زبير بيا صورة تجمعه بالخطيب ورابح مجر نجم الكرة الجزائرية عبر حسابه على تويتر وعلق عليها: " كل سنة والاسطورة بيبو #الخطيب بالف خير دمت اسطورتنا وقدوتنا".

محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى الذى يحتفل اليوم الجمعة بعيد ميلاده الـ66 فهو من مواليد 30 أكتوبر 1954 . وهو واحد من أمهر اللاعبين المصريين على الإطلاق، معشوق الجماهير المصرية، خاصة الأهلاوية، أصبح محبوبًا بسبب أخلاقة وتصرفاته خارج الملعب وداخله، حظى بعشق الملايين من جماهير الكرة المصرية بمختلف انتماءاتها وألوانها.

محمود الخطيب أو "بيبو" كما يحلو لجماهير النادى الأهلى والكرة المصرية أن يلقبوه هو أول أهلاوى يسجل "100" هدف فى مسابقة الدورى عندما سجل فى شباك صالح محمد حارس الكروم من ضربة جزاء موسم "1982/1983"

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ولعب محمود الخطيب طوال حياته الكروية 266 مباراة، منها 199 فى الدورى و18 فى كأس مصر و29 فى بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدورى و20 فى بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس.

وحقق "الخطيب" العديد من الألقاب المحلية والقارية بقميص النادى الأهلى، الذى انضم له وهو بعمر 16 عاما مقابل 1000 جنيه قادما من نادى النصر، وحقق "الخطيب" 15 لقبا محليا مع الأهلي، حيث نال بطولة الدورى الممتاز 10 مرات، كما رفع كأس مصر فى خمس مناسبات.

وعلى الصعيد القارى، تألق "بيبو" محققا خمسة ألقاب، مقسمة إلى بطولتى كأس أبطال الدوري، وثلاثة ألقاب فى بطولة كأس الكئوس الأفريقية، وتجاوز "الخطيب" حاجز المائة هدفا فى الدورى الممتاز، حيث سجّل 109 أهداف فى 199 مباراة خاضها فى البطولة المحلية الأكبر، وهو أول لاعب من الأهلى يتخطى حاجز المائة هدف.