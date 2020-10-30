شكرا لقرائتكم الحضري يحتفل بعيد ميلاد "أم ياسين" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتفل عصام الحضرى حارس مرمى الأهلى والزمالك السابق ومنتخب مصر، عبر حسابه الشخصى على تويتر، بعيد ميلاد زوجته صابرين، ونشر السد العالى كما تلقبه الجماهير، صورة جمعته بزوجته وعلق عليها "زوجتي الحبيبة أم ياسين الغالية كل سنة وكل العمر وانتي طيبة و بخير و ربنا يخليكي لينا ومايحرمناش منك ابدا يا رب".



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واقترب عصام الحضرى حارس مرمى الأهلى والزمالك والمنتخب السابق من العودة مرة أخرى لكرة القدم والمشاركة فى الدورى الممتاز الموسم المقبل، بعدما تلقى الحارس أكثر من عرض خلال الساعات الماضية من أندية فى الدورى الممتاز للعودة مرة أخرى من الاعتزال والمشاركة فى الدورى.

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وكشف عصام الحضرى حقيقة قرار التراجع عن اعتزال كرة القدم والعودة من جديد للملاعب بداية من الموسم المقبل، خاصة بعدما أشارت بعض التقارير الصحفية عن تلقى الحارس المخضرم عرضًا من نادى سيراميكا الصاعد حديثًا للدورى الممتاز، من أجل تدعيم صفوفه، ضمن رغبة الإدارة لتقديم موسم أول مميز، والحفاظ على البقاء فى الممتاز وعدم الهبوط للقسم الثانى مرة أخرى.

وقال الحضرى، إنه لم يتلق أى عرضًا رسميًا من نادى سيراميكا أو أندية أخرى، من أجل التراجع عن الاعتزال والعودة للدورى من جدد، وأن كل ما يقال حول هذا الأمر مجرد اجتهادات، لافتًا إلى إنه لن يتخذ قرار التراجع إلا إذا كان العرض المقدم يُرضى طموحه ويُضيف لتاريخه، خاصة بعدما حقق العديد من الإنجازات والألقاب التى لم يسبق لأى حارس تحقيقها، وأخرها المشاركة فى كأس العالم 2018.

وحفر عصام الحضرى صاحب الـ48 عاماً، اسمه فى سجلات التاريخ ببطولات كأس العالم بعدما أصبح أكبر لاعب سناً يشارك فى بطولات كأس العالم على مدار تاريخها، بعدما شارك فى مباراة مصر والسعودية بسن الـ45 عاما و161 يوماً ليحطم رقم الكولومبى فاريد موندراجون الذى كان أكبر لاعب سنا يشارك فى أى مباراة فى بطولات كأس العالم، وذلك عندما شارك فى مونديال 2014 بالبرازيل وعمره 43 عاماً وثلاثة أيام.