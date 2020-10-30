شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يضع برنامجاً خاصاً لعلاج "ضامة" حسين الشحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع الجهاز الطبي بالنادي الأهلي برنامجاً خاصاً لعلاج العضلة الضامة لحسين الشحات نجم هجوم الفريق بعد تعرضه لشد فيها خلال مران الفريق أمس، ليتم إعفاؤه من المران الجماعى خوفاً من تفاقم إصابته، وخضع اللاعب لأشعة أثبتت عدم معاناته من تمزق وأن الأمر لا يعودو كونه شداً فى العضلة، إلا أن الأمر يحتاج لمنحه راحة لمدة 3 أيام على الأقل قبل بدء الجرى.

ويخضع حسين الشحات لأشعة جديدة خلال الأيام المقبلة لتحديد موعد عودته للتدريبات من جديد، خاصة أن الجهاز الفنى يرفض المجازفة به خاصة بعد تأجيل المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والتى كان مقرراً لها يوم 6 نوفمبر المقبل ولا يوجد حتى الآن أى استحقاقات رسمية يخوضها الفريق خلال المرحلة المقبلة قبل تحديد موعد نهائي البطولة من قبل الكاف.

ويدخل الأهلى معسكرًا مغلقًا اليوم، الجمعة، عقب انتهاء المران الرئيسى الذى يقام على ملعب التتش بالجزيرة، ويواصل على معلول، الظهير الأيسر للفريق استكمال تنفيذ برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة التى لحقت به فى العضلة الخلفية، وأدى معلول أمس جلسة تأهيل فى الجيم، قبل أن يستكمل التدريبات البدنية بالجرى حول الملعب، على هامش المران الجماعى الذى أقيم مساء أمس الخميس على ملعب التتش بالجزيرة.

وشارك مروان محسن، مهاجم الفريق، فى التدريبات الجماعية للفريق، حيث تعافى مروان محسن من آثار الإجهاد العضلى الذى أبعده عن المشاركة فى التدريبات الجماعية خلال الأيام الماضية.