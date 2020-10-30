شكرا لقرائتكم خبر عن مارسيلو ينتظم فى تدريبات الطلائع استعداداً للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتظم حسين السيد مارسيلو، الظهير الأيسر السابق للنادى الأهلى، فى تدريبات طلائع الجيش بعد انضمامه للفريق استعداداً للموسم الجديد، وعقد جلسة مع عبد الحميد بسيونى المدير الفنى للطلائع شرح له خلالها البرنامج الذى سيؤديه لتجهيز نفسه لبدء مباريات الموسم الجديد. ونجح الطلائع فى التعاقد مع حسين السيد مارسيلو الظهير الأيسر للأهلى فى صفقة انتقال حر بينما تعاقد الطلائع مع عمرو مرعى مهاجم بيراميدز على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وكان الأهلى قد أعار مارسيلو للصفاقسى التونسى فى يناير الماضى، وشارك فى ثلاث مباريات قبل أن يفسخ تعاقده مع النادى التونسى ويعود للقاهرة بسبب جائحة كورونا، فيما خاض عمرو مرعي هذا الموسم 25 مباراة مع المقاصة الذى لعب له معاراً من بيراميدز ونجح في تسجيل 7 أهداف وتنقل مرعي، بين عدة أندية خلال مسيرته الكروية، على رأسها وادي دجلة والداخلية وإنبي والنجم الساحلي التونسي وبيراميدز.

وضرب فريق طلائع الجيش موعدًا فى مع المتأهل من الزمالك ونادى مصر لنصف نهائى بطولة الكأس، بعدما حصد بطاقة التأهل بالفوز على بيراميدز بنتيجة 3 / 1 بركلات الترجيح، حيث تألق محمد بسام حارس الطلائع وتصدى لثلاثة ركلات ترجيح من أربعة ركلات سددت على مرماه.

وضمن طلائع الجيش بقاءه في الدوري المصري الممتاز، بفوزه على ضيفه مصر للمقاصة بهدف دون رد فى الجولة قبل الاخيرة للمسابقة .

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