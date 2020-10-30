شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يبدأ خطة تسويق الأجانب لقيد الشريفى وبابل بالموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت لجنة التعاقدات بالنادى الإسماعيلى خطة تسويق اللاعبين الأجانب الموجودين فى صفوف الفريق، تمهيداً للاستغناء عن خدماتهم وإفساح المجال لقيد الثنائى الجديد الجزائرى رضوان الشريفى والأنجولى أرى بابل، وترى اللجنة أن غالبيتهم لا يصلح للاستمرار فى الموسم الجديد. وتعاقد الإسماعيلى مع الجزائرى رضوان الشريفى، الظهير الأيسر لفريق اتحاد العاصمة الجزائرى، لمدة ثلاثة مواسم بعدما فسخ تعاقده مع ناديه منذ أيام قليلة، واتفق الطرفان على التفاصيل المالية للصفقة، ويسعى مسئولو الدراويش لتدعيم مركز الظهير الأيسر بعد الضعف الواضح الذى ظهر عليه الثنائى محمود البدرى وأسامة إبراهيم طوال مباريات الموسم الحالى.

كما انضم الأنجولى أرى بابل لصفوف الدراويش خلال فترة الانتقالات الحالية لتعزيز خط هجوم الفريق فى الموسم الجديد، وذلك بناءً على توصية من لجنة التعاقدات، على المستوى النظرى يعد بابل عنصرا هجوميا متعدد المراكز، حيث يلعب فى الجانبين الأيمن والأيسر ورأس الحربة وهو ما يمنح الفريق أفضلية ومرونة تكتيكية.

وتوج النجم الأنجولى الذى ولد فى الثالث من مارس عام 1994 ويبلغ طوله 175 سم بلقب بطولة الدورى مرتين وكأس أنجولا وكأس السوبر المحلى مرة لكل منهما.

بابل قضى مسيرته فى أنجولا ضمن صفوف فريق بريميرو دى أوجوستو "أول أغسطس" قبل أن ينتقل فى عام 2017 إلى سبورتنج لشبونة البرتغالي، وهذا الانتقال جاء بعد تألقه اللافت رفقة الفريق الأنجولي.

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حكايته مع سبورتنج لشبونة البرتغالي، ولم تستمر حيث شارك مع الفريق الرديف فى 3 مباريات فقط خلال موسم كامل وانتقل بعد ذلك بابل على سبيل الإعارة لفريق مورينيزى البرتغالي، ليخوض مباراة واحدة فقط فى الموسم، ثم عاد إلى لشبونة الرديف، وشارك فى 28 مباراة، قبل أن ينتهى التعاقد، ليعود مرة أخرى لفريق بريمييرو دى أوجستو.

تجربة بابل لم تكلل بالنجاح فى الأراضى البرتغالية لعدم تأقلمه على الأوضاع هناك، إلا أنه نجح فى إعادة اكتشاف نفسه من جديد بعد عودته لفريقه الأنجولى.

بدأ بابل مسيرته مع فريقه بريميرو دى أوجوستو فى 2012 وشارك مع الفريق الأول فى ثلاث مباريات لم يسجل خلالهم أى هدف وفى العام الذى تلاه ارتفعت عدد مشاركاته إلى 13 مباراة بواقع 657 دقيقة لكنه لم يهز شباك المنافسين، إلى أن جاء التألق الكبير لبابل فى عام 2014 إذ أنه فى 29 مباراة سجل 14 هدفا فى كل البطولات، وفى عام 2015 سجل 11 هدفا فى 21 لقاء، قبل أن يسجل 12 هدفا فى 24 مباراة فى 2016.

ويملك اللاعب جاهزية كبيرة حيث بلغت أطول فترة صيام له عن التهديف الموسم الماضى من من مباراتين إلى ثلاث على أقصى تقدير.

وعلى مستوى المشاركات الدولية، بدأ بابل مشاركاته مع منتخب أنجولا فى عمر الـ18 عامًا أمام أوغندا، وشارك فى دقائق قليلة، قبل أن يتم 35 مباراة دولية، محرزًا 5 أهداف.