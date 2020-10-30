شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. حازم إمام عينه على كأس أفريقيا بعد التجديد للأبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسعى حازم إمام قائد نادى الزمالك إلى رفع كأس أفريقيا بعدما جدد تعاقده للبيت الأبيض حتى 2022 قبل المواجهة المرتقبة بين فريقى الزمالك و الرجاء البيضاوى فى إطار نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا والتى لم يتم تحديد موعدها حتى الأن.

وجدد حازم إمام، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عقده مع القلعه البيضاء لمدة موسمين جديدين حيث يمتد عقده حتى عام 2022 .وعقد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة، جلسة مع اللاعب تم خلالها التوقيع على العقود الجديدة، حيث أعرب اللاعب عن سعادته بالتجديد لناديه الذي تربى فيه، وأنه سيبذل قصارى جهده ليكون عند حسن ظن الجميع، موجها الشكر إلى المستشار مرتضى منصور رئيس النادي، وأمير مرتضى المشرف على الكرة.