السد يستعيد بغداد بونجاح في مواجهة الدحيل بكأس الأمير

محمد اسماعيل - القاهرة - الدوحة- (د ب أ):

عاد المهاجم الجزائري بغداد بونجاح للتدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم بنادي السد القطري مرة أخرى بعد تعافيه من إصابة الرباط الجانبي للركبة.

وظهر بونجاح بمستو متميز خلال التدريبات مساء الخميس ليؤكد جاهزيته لقيادة هجوم الفريق خلال مواجهة الدحيل المرتقبة غدا السبت في الدور قبل النهائي لبطولة كأس الأمير.

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وخاض السد مرانه الرئيسي على الملعب الفرعي بالنادي وسط دعم كبير من مسؤولي النادي للاعبين من أجل تحقيق الفوز خلال مواجهة الدحيل الصعبة.

ويفتقد السد في هذه المواجهة جهود حارس المرمى سعد الدوسري ، الذي يواصل تدريباته العلاجية تحت إشراف الجهاز الطبي للمنتخب القطري ، بعد إصابته في الرأس خلال مباراة غانا الودية.

ويخوض السد مرانه الأخير مساء اليوم على الملعب الفرعي للنادي ، والذي يعلن في نهايته المدير الفني الإسباني تشافي هيرنانديز قائمة اللاعبين المرشحين للقاء ، استعدادا للدخول في معسكر مغلق.