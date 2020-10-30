الأهلي يطارد إنجازات غير مسبوقة في "لقاء التتويج"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

إنجازات تاريخية غير مسبوقة في بطولة الدوري المصري الممتاز تلهم الأهلي في الجولة الأخيرة من منافسات النسخة الجارية من البطولة 2019/2020 حين يحل ضيفا على فريق طلائع الجيش غدا السبت.

ويواجه الأهلي مضيفه طلائع الجيش على ملعب استاد "الأهلي we السلام" في تمام الساعة الثامنة مساءً، في آخر مباريات الموسم الحالي للدوري المصري والجولة الـ34 من النسخة الـ61 للمسابقة.

ووافق نادي طلائع الجيش على نقل مباراته أمام الأهلي لإقامتها على ملعب السلام للمشاركة في الاحتفالية التي تنظمها الشركة الراعية للنادي الأحمر بمناسبة تتويجه بلقب الدوري للمرة الـ42 في تاريخه.

ويأمل الأهلي في مباراة التتويج وتسلم درع الدوري أن يختتم مشواره في البطولة بتحقيق الفوز على الطلائع، من أجل تحقيق رقم قياسي غير مسبوق بالفوز بالدوري مع أكبر عدد من النقاط برصيد 89 نقطة.

وحصد بطل الدوري 86 نقطة من 33 مباراة لعبها بالدوري، بعد فوزه في 27 لقاء وتعادله في خمس مناسبات وتلقيه هزيمة وحيدة على يد منافسه الزمالك، الذي حسم وصافة المسابقة وفي جعبته 68 نقطة.

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وفي حالة فوزه على الطلائع، سيختتم الأهلي مشواره بالدوري وفي رصيده (89 نقطة)، ليتفوق بفارق نقطة واحدة عن الرقم القياسي السابق الذي سجله عند تتويجه باللقب في موسم 2017/2018 برصيد (88 نقطة).

انتصار الأهلي على طلائع الجيش سيعادل به الرقم القياسي لأكثر عدد من الانتصارات في موسم واحد للدوري المصري الممتاز، وهو الذي يملكه المارد الأحمر نفسه بعدما حقق (28 انتصارا) في موسم 2017/2018.

وأمام الأهلي الذي أحرز 71 هدفا في الدوري حتى الآن فرصة لمطاردة رقم قياسي آخر من حيث عدد الأهداف، إلا أنها تبدو صعبة حيث يحتاج الأحمر إلى خمسة أهداف في شباك الطلائع لتحقيق إنجاز غير مسبوق.

ويملك الأهلي الرقم القياسي كأكثر الأندية تسجيلا للأهداف في موسم واحد للدوري المصري الممتاز، بعدما سجل (75 هدفا) في نفس موسمه التاريخي 2017/2018، حين كان حسام البدري مديرا فنيا للفريق الأحمر.

وفي سياق آخر، خرج الأهلي بشباك نظيفة في 27 مباراة هذا الموسم خلال 33 مباراة لعبها، بعدما استقبلت شباكه ثمانية أهداف فقط في خمس مباريات، مع العلم أنه لم يخض مباراة القمة بالدور الأول لعدم حضور الزمالك.

وفي حالة خروج الأهلي بـ"كلين شيت" في مواجهة طلائع الجيش، سيصل المارد الأحمر إلى 28 مباراة بشباك نظيفة، لينفرد بالرقم القياسي الذي يتقاسمه حاليا مع الإسماعيلي موسم 1990/1991 (27 كلين شيت في 35 مباراة).