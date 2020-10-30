فيفا يحتفل بعيد ميلاد محمود الخطيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
احتفل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بعيد ميلاد محمود الخطيب، أسطورة ورئيس النادي الأهلي.
وكتب فيفا، في منشور عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "عيد ميلاد سعيد... كابتن بيبو، أسطورة الأساطير الذي حفر إسمه بحروف من ذهب في القلوب وفي تاريخ الكرة المصرية والعربية".
وأضاف: "محمود الخطيب يتم 66 سنة اليوم، شكراً على المتعة، شكراً على الذكريات، وخالص التمنيات بدوام النجاح وحب الجماهير".
وفي سياق متصل، كتب الأهلي عبر حسابه على "تويتر": "نحتفل اليوم بعيد ميلاد أيقونة الكرة المصرية على مدار تاريخها وأسطورة النادي الأهلي ورئيسه الكابتن محمود الخطيب".
وتابع: "كل عام وأنت الأسطورة وحبيب الملايين وفخر لكل الأهلاوية".
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