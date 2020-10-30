شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. جدو يسجل بطريقة رائعة أمام موزمبيق ويواصل التألق مع الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بطريقة رائعة ، سجل محمد ناجى جدو، مهاجم الأهلى ومنتخب مصر السابق ولاعب الجونة الحالى، هدفاً عالمياً للفراعنة فى شباك منتخب موزمبيق ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2010 فى المباراة التى انتهت بفوز المنتخب الوطنى بهدفين دون رد، حيث نجح جدو في تسجيل الهدف الثاني له في البطولة في ثاني مشاركة له مع المنتخب في البطولة .

البداية الحقيقية فى ظهور اسم جدو عندما ضمه حسن شحاتة، المدير الفنى الأسبق للمنتخب المصرى، إلى قائمة مباريات كأس الأمم الأفريقية 2010 وأثبت جدو موهبته بتسجيل هدف فى كل مباراة يشارك بها كبديل.

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توهج جدو مع مهاجم منتخب مصر بصورة لم يسبق لها مثيل قبل 8 سنوات، عندما قاد الفراعنة للتتويج بلقبه الأفريقى السابع بأنجولا 2010 بتسجيله 5 أهداف فى شباك نيجيريا وموزمبيق فى الدور الأول، والكاميرون والجزائر فى ربع ونصف النهائى، ثم غنانا فى المباراة النهائية خلال 168 دقيقة فقط شارك فيها مع منتخب الساجدين بقيادة مدربه الكبير حسن شحاتة، وأنهى البطولة فى صدارة الهدافين متفوقًا على نجوم كبار ينشطون فى أكبر الأندية الأوروبية.

حقق جدو عدة بطولات مع الأهلي من ضمنها لقب الدورى المصرى 3 مرات، وكأس السوبر المصرى، وكأس السوبر الأفريقى، ودورى أبطال أفريقيا.