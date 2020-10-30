شكرا لقرائتكم التشيكى بروكيتش يسلم موسيمانى تقييماً لفريق شباب الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سلم التشيكى بروكيتش المدير الفنى لقطاع الناشئين بالأهلى، تقريرا للجنوب افريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق الأول يتضمن تقييماً للاعبى فريق الشباب.

ووفقاً لهذا التقرير تم تصعيد 6 لاعبين لتدريبات الفريق الأول وهم: محمد حسام «ميدو»، مدافع، مواليد 2000، وفارس طارق، ظهير أيمن، مواليد 2000، وأحمد محمد عبد القادر «حمدي»، مهاجم، مواليد 99، وعبد الرحمن أشرف «مانو»، لاعب وسط دفاعى، مواليد 99، وأحمد سيد عبد النبى، ظهير أيمن، مواليد 2002، وأحمد نبيل «كوكا»، لاعب وسط دفاعى، مواليد 2001 .

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فيما يشارك مجموعة أخرى من الناشئين بشكل منتظم فى مران الفريق، وهم محمد فخرى ومحمد شكرى وشادى رضوان والحارس أحمد طارق، وجاء تصعيد السداسى بطلب من التشيكى بروكيتش، والذى قدم تقرير لموسيمانى بأحقية هؤلاء اللاعبين فى الحصول على فرصة خلال المرحلة المقبلة.

من ناحية أخرى، استقر مسئولو النادى الأهلى على استعادة الرباعى المُعار صلاح محسن وناصر ماهر (سموحة) وأكرم توفيق (الجونة) ومحمد شريف (إنبى) وذلك بعد المناقشات التى دارت خلال الفترة الماضية بين لجنة التخطيط بالنادى برئاسة محسن صالح والجهاز الفنى بقيادة بيتسو موسيمانى، ومازالت المفاوضات والاتصالات مُستمرة لحسم مصير اللاعبين المُعارين من الأهلى لأندية فى الدورى المحلى قبل أيام من انتهاء الموسم المحلى.