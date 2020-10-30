شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الجونة يستضيف الظهور الأخير لحرس الحدود فى دورى الاضواء والشهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف الجونة نظيره حرس الحدود في الخامسة والنصف عصر اليوم الجمعة على ستاد خالد بشارة ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والاخيرة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة يدخلها الجونة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على وادى دجلة بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر حرس الحدود من الزمالك بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة ليعلن هبوطه للقسم الثانى.

وحسم الاهلى بطولة الدوري لصالحه للمرة الخامسة على التوالي، فيما تأكد هبوط طنطا ونادى مصر وحرس الحدود للقسم الثانى وحسم الزمالك لقب الوصيف وعاد المقاولون العرب للظهور الافريقى بعد حسم المركز الرابع لصالحه وتبقى المواجهات الأخيرة بمثابة تحسين مراكز بين الفرق.

ويحتل الجونة المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة، بعدما خاض 33 مباراة حقق خلالها الفوز في 10 مواجهات وتعادل في 7 لقاءات وخسر في 16 مباراة، فيما سجل لاعبوه 31 هدفًا واستقبلت شباكه 43 هدفًا فيما يحتل حرس الحدود المركز السادس عشر برصيد 30 نقطة من 33 مباراة فاز في 6 وتعادل في 12 وخسر 15 لقاء وسجل 29 هدفاً وعليه 40 هدف.

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ويسعى رضا شحاته المدير الفني للجونة لتحقيق فوز يساهم في الارتقاء بفريقه من مراكز القاع بالجدول لضمان إنهاء الموسم في مركز أفضل نسبياً بعد التخلص من صراع الهبوط ، في المقابل يظهر حرس الحدود بقيادة محمد حليم للمرة الأخيرة في دوري الأضواء والشهرة بعد تأكد عودته للقسم الثانى ويسعى للمغادرة بترك بصمة طيبة .

ويبدو التشكيل المتوقع للجونة أمام حرس الحدود مكون من :"إسلام طارق ، جوزيف، خالد صبحي، لؤي وائل، باسم علي ، أكرم توفيق، سارج اكا، عموري، إسلام رشدي ، أحمد مجدي، ولتر بواليا".

ويبدو التشكيل المتوقع لحرس الحدود أمام الجونة مكون من :"أحمد السعدني -حسن مجدي – محمد عبد الفتاح – خالد سامي – جهاد جنيدي - عمرو الحلواني – أحمد فيليكس – مصطفى جمال – أيوب بن مشارك – محمد جريندو- إبراهيما كونيه".