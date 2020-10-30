شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. المصرى البورسعيدى يبحث عن "مسك الختام" أمام وادى دجلة فى برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستدرج المصرى البورسعيدى نظيره وادى دجلة في الثامنة مساء اليوم الجمعة على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والاخيرة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة يدخلها المصرى بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على طنطا بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة، فيما خسر وادى دجلة من الجونة بهدفين دون رد في نفس الجولة.

وحسم الاهلى بطولة الدوري لصالحه للمرة الخامسة على التوالي فيما تأكد هبوط طنطا ونادى مصر وحرس الحدود للقسم الثانى وحسم الزمالك لقب الوصيف وعاد المقاولون العرب للظهور الافريقى بعد حسم المركز الرابع لصالحه وتبقى المواجهات الأخيرة بمثابة تحسين مراكز بين الفرق.

ويحتل المصرى البورسعيدى المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 45 نقطة جمعها من 33 مباراة فاز فى 12 لقاء وتعادل في 9 وخسر 12 مرة وسجل 34 هدفاً وعليه نفس العدد من الأهداف فيما يحتل وادي دجلة المركز الخامس عشر برصيد 35 نقطة من 33 مباراة بعد أن فاز في 8 وتعادل في 11 وخسر 14 وأحرز لاعبوه 31 هدفاً وتلقى مرمى الفريق 41 هدفاً.

وشدد على ماهر المدير الفني للمصرى البورسعيدى على لاعبيه ضرورة مواصلة الانتصارات لتحسين مركز الفريق بالمسابقة قبل نهايتها،وتعاقد المصري مع علي ماهر لقيادة الفريق بديلاً لطارق العشري في الأول من سبتمبر الماضي ونجح في الحصول على 24 نقطة من سبعة انتصارات وثلاثة تعادلات وثلاث هزائم ، ويعد أحمد ياسر والفلسطيني محمود وادي والبوركيني سادو سانبوري في صدارة هدافي المصري برصيد 4 أهداف لكل لاعب.

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في المقابل طالب اليوناني بابا فاسيلو المدير الفني لوادى دجلة لاعبيه بتحقيق فوز يساهم في تحسين مركز الفريق بالمسابقة بعد التخلص من ضغوط دوامة الهبوط ، ويعد التونسي رفيق كابو في صدارة هدافي وادي دجلة برصيد 7 أهداف يليه الثنائي مروان حمدي ورجب عمران برصيد 6 و 5 أهداف.

ويبدو التشكيل المتوقع للمصرى البورسعيدى أمام وادى دجلة مكونا من :" أحمد مسعود في حراسة المرمى، وعبدالرحمن زين، أحمد شوشة، فريد شوقي، حسن علي، عمر كمال، كريم العراقي، مفتاح طقطق، محمود وادي، إيزي ايميكا، عمرو موسى".

ويبدو التشكيل المتوقع لوادى دجلة أمام المصرى البورسعيدى مكون من :" محمد عبد المنصف، في خط الدفاع : أحمد رمضان بيكهام، محمود مرعي، خالد رضا، إسحاقو يعقوبو، في خط الوسط : محمد رضا، أحمد سعيد، محمد عبد العاطي، في خط الهجوم : عبد الكبير الوادى، رفيق كابو، حسام عرفات".