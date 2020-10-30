شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة والأندية يرفضون دورى المجموعتين فى الممتاز الجديد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة ، مقترح إقامة دوري الموسم الجديد 2020 /2021 من مجموعتين بسبب ضيق الوقت الموسم المقبل وانطلاق الدوري في نهاية شهر نوفمبر أو الأول من ديسمبر المقبل والمطالبة بإنهاء المسابقة قبل منتصف شهر يونيو لمنح الفرصة للمنتخب الاوليمبي الاعداد لاوليمبياد طوكيو 2021.
كما اتفق معظم الاندية مع اتحاد الكرة علي صعوبة تطبيق دوري المجموعتين لعدم جدواه من الناحية الفنية والتسويقية بعد تطبيقه منذ عدة مواسم وتم الاتفاق علي اقامة دوري المجموعة الواحدة وضغط المباريات في ظل وجود قائمة الـ30 لاعبا.
من ناحية أخرى، كشف مصدر بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" أن خطاب اتحاد الكرة الذى وصل الكاف لطلب تأجيل مباراة نهائى دورى الأبطال الافريقى، تضمن اقتراحا من جانب الجبلاية بإقامة المباراة يوم 10 نوفمبر المقبل بدلا من يوم 6 من نفس الشهر كما كان مقترحا. وينتظر فريق الأهلى الفائز من الزمالك والرجاء المغربى لمواجهته فى المباراة النهائية، حيث تم تأجيل مباراة العودة بين الزمالك والرجاء أيضا ولم يتحدد الموعد حتى الآن.
وبعد قرار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بتأجيل نهائى دورى أبطال أفريقيا، وكذلك مباراة العودة فى قبل النهائى بين الزمالك والرجاء المغربى لأجل غير مسمى، هناك عدة مباريات في انتظار القطبين وكذلك منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدرى، فهناك ارتباطات للفرق بعد قرار التأجيل وفقا لما تم اعلانه من اتحاد الكرة على المستوى المحلى.
الأهلى يلتقى مع طلائع الجيش بعد غد السبت الموافق 31 أكتوبر الحالى، في المباراة التي تجمع الفريقين في إطار مباريات الجولة الـ34 والأخيرة من بطولة الدورى، والتى تقام باستاد السلام (الأهلى)، وتشهد تسليم الفريق الأحمر درع الدورى فى احتفالية.
الزمالك ليس لديه أى ارتباطات الفترة الحالية، أو المقبلة، سوى مباراة أمام نادى مصر في ربع نهائي كأس مصر، ولكن لم يتحدد موعدها حتى الآن من جانب لجنة المسابقات باتحاد الكرة وهناك اتجاه لدى اتحاد الكرة لإقامة مباراتى الأهلى مع أبو قير للأسمدة، والزمالك مع إف سى مصر فى دور الثمانية بالكأس أحد يومىّ 3 أو 4 نوفمبر المقبل لكن لم يتم حسم الأمر بشكل رسمى.
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