شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالحليم يرد على محمد صديق: «أنا مش أهلاوي.. واللي عايز يقول يقول» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رد عبدالحليم على، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق على تصريحات محمد صديق، زميله السابق في الملاعب والذي أكد خلالها أن «العندليب» أهلاوي.
وقال عبدالحليم في تصريحات عبر «إم بي سي مصر»: «أنا مش أهلاوي، واللي عايز يقول يقول براحته».
وواصل: «المفروض إن بيننا قدر من الاحترام والتقدير وماينفعش الكلام ده».
وشدد عبدالحليم أنه يتأثر بشدة عند الحديث عن نادي الزمالك، مؤكداً أنه الكيان الكبير الذي يفتخر به وبجماهيره وبما حققه معه من ألقاب وبطولات.
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