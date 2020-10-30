شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالحليم علي يكشف عن مقترح لبقاء مصطفى محمد في الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد عبدالحليم على، نجم الزمالك السابق، بمصطفى محمد، مهاجم الفريق الأبيض الحالي، وبما يقدمه من مستوى في قيادة خط الهجوم.

وأضاف خلال تصريحات لـ«إم بي سي مصر»: «مصطفى هداف كبير ولديه إمكانيات فنية كبيرة ويسجل أهداف صعبة وتكوينه الجسماني يمنحه مميزات».

وواصل: «مصطفى محمد هو الأقرب لطريقة لعبي في الزمالك من الجيل الحالي وأتمنى استمراره داخل الفريق الأبيض».

وأنهى تصريحاته مؤكداً أن مصطفى محمد يحتاج لنجم كبير ينصحه ويقنعه بالبقاء داخل الزمالك، وأن يتعامل معه بشكل نفسي للعدول عن قراره بالخروج للاحتراف.