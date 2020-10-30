شكرا لقرائتكم اللجنة الخماسية ترفض مقترحا بإقامة الدورى الموسم المقبل من مجموعتين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، مقترح إقامة دورى الموسم الجديد 2020 /2021 من مجموعتين بسبب ضيق الوقت الموسم المقبل وانطلاق الدورى فى نهاية شهر نوفمبر أو الأول من ديسمبر المقبل والمطالبة بإنهاء المسابقة قبل منتصف شهر يونيو لمنح الفرصة للمنتخب الأوليمبي الاعداد لأولمبياد طوكيو 2021.

كما اتفق معظم الاندية مع اتحاد الكرة على صعوبة تطبيق دورى المجموعتين لعدم جدواه من الناحية الفنية والتسويقية بعد تطبيقه منذ عدة مواسم وتم الاتفاق على اقامة دورى المجموعة الواحدة وضغط المباريات فى ظل وجود قائمة الـ30 لاعبا.

من ناحية أخرى، كشف مصدر بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" أن خطاب اتحاد الكرة الذى وصل الكاف لطلب تأجيل مباراة نهائى دورى الأبطال الافريقى، تضمن اقتراحا من جانب الجبلاية بإقامة المباراة يوم 10 نوفمبر المقبل بدلا من يوم 6 من نفس الشهر كما كان مقترحا. وينتظر فريق الأهلى الفائز من الزمالك والرجاء المغربى لمواجهته فى المباراة النهائية، حيث تم تأجيل مباراة العودة بين الزمالك والرجاء أيضا ولم يتحدد الموعد حتى الآن.

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وبعد قرار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بتأجيل نهائى دورى أبطال أفريقيا، وكذلك مباراة العودة فى قبل النهائى بين الزمالك والرجاء المغربى لأجل غير مسمى، هناك عدة مباريات فى انتظار القطبين وكذلك منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدرى، فهناك ارتباطات للفرق بعد قرار التأجيل وفقا لما تم اعلانه من اتحاد الكرة على المستوى المحلى.

الأهلى يلتقى مع طلائع الجيش غدا السبت الموافق 31 أكتوبر الحالى، فى المباراة التى تجمع الفريقين فى إطار مباريات الجولة الـ34 والأخيرة من بطولة الدورى، والتى تقام باستاد السلام (الأهلى)، وتشهد تسليم الفريق الأحمر درع الدورى فى احتفالية.

الزمالك ليس لديه أى ارتباطات الفترة الحالية، أو المقبلة، سوى مباراة أمام نادى مصر فى ربع نهائى كأس مصر، ولكن لم يتحدد موعدها حتى الآن من جانب لجنة المسابقات باتحاد الكرة وهناك اتجاه لدى اتحاد الكرة لإقامة مباراتى الأهلى مع أبو قير للأسمدة، والزمالك مع إف سى مصر فى دور الثمانية بالكأس أحد يومىّ 3 أو 4 نوفمبر المقبل لكن لم يتم حسم الأمر بشكل رسمى.