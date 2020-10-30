شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلي يختتم استعدادته للطلائع وموسيماني يحذر لاعبيه من العنف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختتم فريق الكرة بالنادي الاهلي مساء اليوم ،الجمعة، استعداداته لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها الثامنة من مساء غداً ، السبت، بإستاد السلام في ختام بطولة الدوري الممتاز والتى حسمها الأهلي من قبل لصالحه للمرة الـ42 في تاريخه والخامسة على التوالي، ويدخل الاهلي معسكر مغلق عقب مران اليوم ، فيما حذر موسيماني المدير الفني للأحمر لاعبي فريقه من التدخلات العنيفة في مواجهة طلائع الجيش تجنباً لتعرض أي لاعب للإصابة خاصة وأن الفريق مُقبل على نهائي دوري الأبطال ويحتاج لجهود كل لاعبيه، ورغم استقرار موسيماني على الدفع بمعظم اللاعبين البدلاء خاصة وأن الفريق لا يحتاج لنقاط المباراة بعد حسم الدوري، إلا أن موسيماني قرر الدفع بعدد قليل من العناصر الأساسية للحفاظ على شكل الفريق والإبقاء على جاهزية بعض اللاعبين البدنية والفنية.

ويبحث بيتسو موسمياني عن حلول لأزمة خط الوسط في مباراة طلائع الجيش المقرر لها السبت المقبل في ختام بطولة الدوري الممتاز التى حسمها الأهلي رسمياً للمرة الـ42 في تاريخه والخامسة على التوالي،ويعاني الاهلي من غيابات في خط الوسط خلال مباراة طلائع الجيش حيث يغيب كلاً من عمرو السولية للإيقاف بعدما تم طرده في لقاء بيراميدز الأخير بالدوري كما يغيب حمدي فتحي لحصوله على ثلاثة إنذارت.

ويتطلع موسيماني لإيجاد حلول لأمة الوسط من خلال الدفع ببدائل في خط الوسط وأبرزها الصاعد عربي بدر فيما سيتحدد موقف المالي آليو ديانج لاعب وسط الفريق من المشاركة في المباراة حيث يرغب الجهاز الفني في إراحته وتجهيزه لنهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الفائز من الرجاء المغربي والزمالك.