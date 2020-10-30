شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحتفل بعيد ميلاد الخطيب: «أيقونة الكرة المصرية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - احتفل الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بعيد ميلاد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي.

ونشر حساب الأهلي صورة للخطيب مكتوب عليها «بيبو» تشمل جميع صور حياته بدايةً من مشواره بالملاعب بقميص القلعة الحمراء.

وعلق حساب الأهلي عبر «تويتر» على الصورة:«نحتفل اليوم بعيد ميلاد أيقونة الكرة المصرية على مدار تاريخها وأسطورة النادى الأهلى ورئيسه الكابتن محمود الخطيب، كل عام وأنت الأسطورة وحبيب الملايين وفخر لكل الأهلاوية».

ويتم الخطيب اليوم الجمعة عامه السادس والستين، حيث أنه من مواليد الثلاثين من أكتوبر من عام 1954.