شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يضرب الوصل بالثلاثة في الدوري الإماراتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق النصر فوزاً كبيراً على منافسه الوصل، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الاماراتي. سجل ثلاثية النصر تيجيالي «هدفين» وضياء سبع هدف واحد، وذلك في الدقائق 42 و61 و71 من عمر المواجهة. بهذا الانتصار رفع النصر رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني بجدول ترتيب مسابقة دوري الخليج العربي الإماراتي في حين تجمد رصيد الوصل عند 3 نقاط في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الاماراتي. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 107,030

تعافي 99,174

وفيات 6,234

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