شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير مداعباً صحفي مغربي يراهن على فوز الرجاء ضد الزمالك: «اللي راح مش بيرجع تاني» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - داعب الاعلامي أحمد شوبير، الصحفي المغربي حمزة اشيوي، خلال مكالمة عبر «سكايب» عبر شاشة «أون تايم سبورتس»، بسبب رهان الأخير على فوز الرجاء في القاهرة على حساب الزمالك في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
اشتويتي شدد في تصريحاته على أن الرجاء قادر بشدة على تكرار سيناريو 2006 والعودة بالفوز والتأهل من القاهرة على حساب الزمالك مثلما حدث في دوري أبطال العرب.
ورد شوبير:«لدينا أغنية في مصر تقول كلماتها (اللي راح عمره ما بيرجع تاني)، وهذا كان في السابق والزمالك غير في الوقت الحالي.
وأنهى شوبير تصريحاته قائلاً لاشتيوي:«بالطبع أداعبك وأمزح معك، ومن حقك الرغبة والتمني في تأهل الرجاء، في الوقت الذي نبحث خلاله كمصريين على مباراة تجمع الأهلي والزمالك في النهائي القاري».
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