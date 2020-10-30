شكرا لقرائتكم انعقاد الجمعية العمومية لاتحاد ألعاب القوى اليوم لمناقشة الحساب الختامي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد اتحاد ألعاب القوى برئاسة سيف شاهين، الجمعية العمومية للاتحاد اليوم الجمعة، لمناقشة الحساب الختامى، واعتماد الميزانية للعام المنقضى، وكذلك مناقشة خطة البطولات المحلية والدولية، خلال الفترة الماضية، والمقبلة أيضا.

وأكد سيف شاهين رئيس الاتحاد أنه من المقرر حضور 43 هيئة رياضية ممن لهم حق الحضور والتصويت فى الجمعية العمومية، على أن يتم إرسال تفويضات بأسماء أعضاء مجالس إدارات الهيئات المقرر حضورها الجمعية.

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ورفضت اللجنة الأولمبية، برئاسة هشام حطب، مشاركة مراكز الشباب فى الجمعية العمومية لاتحاد المصارعة، خاصة أنه يحظر أن تكون مراكز الشباب الخاضعة للقانونين رقم 2018 لسنة 2017 ورقم 7 لسنة 2020 أعضاء عاملة فى الاتحادات الرياضية إعمالا بأحكام الميثاق الأولمبى والمعايير الدولية، كما أنه يحظر على مراكز الشباب التى لم تضع جمعياتها العمومية لائحة أنظمتها الأساسية لأن تكون عضوا فى الاتحادات الرياضية.

استطاعت بطلة المنتخب المصرى لألعاب القوى بسنت حميدة أن تحقق انجازاً كبيرا بتحطيم الرقم القياسى المصرى والحصول على الميدالية الذهبية والمركز الاول فى لقاء كلادينو الدولى بدولة التشيك وذلك فى سباق 100 متر متفوقة بذلك على ايطاليا التى جاءت فى المركز الثانى وفرنسا التى حصلت على المركز الثالث ويعد لقاء كلادينو الدولى من أهم اللقاءات الدولية السنوية حيث يجتمع فيه ابطال العالم .