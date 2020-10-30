شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتحى خارج حسابات الأهلى فى نهائى دورى الأبطال رغم التأجيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

خرج أحمد فتحي نجم دفاع الأهلي من حسابات ناديه في مباراة نهائي بطولة دوري أبطال افريقيا، رغم تأجيلها لأجل غير مسمى، عقب صعود الفريق الأحمر بعد تخطيه عقبة الوداد المغربي لينتظر الفائز من الزمالك والرجاء المغربي.

وأوضح مسئولو الأهلي موقف أحمد فتحي من المشاركة في نهائي بطولة دوري أبطال افريقيا بعد قرار اتحاد الكرة بمد فترة القيد الأولى إلى 11 نوفمبر المقبل بدلا من 4 نوفمبر ، وذلك بناء على رغبة جميع الأندية الحاضرة لاجتماع اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد و مندوبي أندية الدوري الممتاز.

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وأكد مسئولو الأهلي أنه ليس من حق أحمد فتحي المشاركة المباراة رغم مد موعد فترة القيد الأولي، مشددين أن القائمة الأولى يتم فيها قيد اللاعبين أصحاب العقود الممتدة وهو أمر لا ينطبق على فتحي إلا في حالة تجديد عقده معنا وهذا الأمر لن يحدث، مضيفين ان موسم أحمد فتحي ينتهي مع الأهلي بانتهاء مسابقة الدوري وليس أي بطولات أخري.

ويجهز مسئولو النادى الأهلى أكثر من سيناريو لتدعيم الجبهة اليمنى فى الموسم المقبل بعد رحيل أحمد فتحى لنادى بيراميدز ، ويأتى فى مقدمة هذه الحلول الاعتماد على الظهير الشاب محمد هانى الذى يُعد اللاعب الأساسى حالياً فى هذه الجبهة حتى فى وجود أحمد فتحى كما يمتلك الاهلي أكثر من ورقة يمكن استغلالها في هذا المركز ومنها حسين الشحات وأكرم توفيق الذي سيعود للفريق بنهاية الموسم الجاري بعد إنتهاء إعارته للجونة ومعهم أحمد رمضان بيكهام لاعب دجلة والذى أنهى مسئولو القلعة الحمراء صفقة التعاقد معه خلال الاسابيع الماضية.