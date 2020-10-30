محمد النني يرتدي شارة القيادة لأول مرة بمباراة أرسنال ودوندالك الإيرلندي

شهدت مباراة آرسنال أمام ضيفه فريق دوندالك الايرلندى، ارتداء محمد النني لاعب المدفعجية شارة القيادة فى الدقائق الأخيرة من المباراة. وارتدى النني شارة القيادة بعد خروج زميله جرانيت شاكا، ليكون أول لاعب عربي

يرتديها بالنادي اللندني.

حقق نادي ارسنال الانجليزي فوزا كبيرا على نظيره دوندالك الايرلندي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات

بالدوري الاوروبي.

سجل ثلاثية ارسنال كل من ادوارد نيكيتاه وجوي ويلوك ونيكولاس بيبي في الدقائق 42، 44، 46.

بهذه النتيجة يتصدر ارسنال ترتيب مجموعته في الدوري الاوروبي برصيد 6 نقاط متساويا بالنقاط مع نادي مولده النرويجي الذي يحل وصيفا، فيما يتذيل دوندالك ترتيب المجموعة بدون نقاط.