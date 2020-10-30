أعلن نادي بني سويف في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة عن تولية أيمن المزين مهام تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي. لكرة القدم بالنادي. ونشر بني سويف عبر حسابة الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا :"رحبوا معنا بمدربنا الجديد ايمن المزين.. ننتظر معك حلم شعب بني سويف ". قائلا :"رحبوا معنا بمدربنا الجديد ايمن المزين.. ننتظر معك حلم شعب بني سويف ". وكانت الوفد انفردت قبل ثلاث أيام بتولية مهام المدير الفني إلى أيمن المزين.

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كانت هذه تفاصيل خبر تأكيداً لـ"الوفد" أيمن المزين مديراً فنياً لبني سويف رسمياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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