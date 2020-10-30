أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد، حكام مباريات اليوم الجمعة في ختام الدوري الممتاز. انبي وطنطا : محمود بسيوني حكم ساحة إبراهيم ربيع وحاتم علام مساعدين محمد متولي حكم رابع حسام عزب حجاج حكم فيديو إبراهيم محجوب مساعد حكم فيديو متولي حكم رابع حسام عزب حجاج حكم فيديو إبراهيم محجوب مساعد حكم فيديو الجونة وحرس الحدود : محمد يوسف حكم ساحة محمد صلاح وهب وعمرو سعد مساعدين مصطفى محمد حكم رابع محمد صلاح وهب وعمرو سعد مساعدين مصطفى محمد حكم رابع المصري ودجلة إبراهيم نور الدين : حكم ساحة محمد حسين وماهر كامل مساعدين ناصر مطر حكم رابع محمد أبو خاطر حكم فيديو أحمد عبد الله مساعد حكم فيديو

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على حكام مباريات اليوم في الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.