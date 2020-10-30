وجه الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) التهنئة لأسطورة الكرة المصرية محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بمناسبة عيد ميلاده. وكتب حساب الفيفا عبر تويتر:" عيد ميلاد سعيد... كابتن بيبو ، أسطورة الأساطير الذي حفر إسمه بحروف من ذهب في القلوب وفي تاريخ الكرة المصرية والعربية محمود الخطيب يتم 66 سنة اليوم". وفي تاريخ الكرة المصرية والعربية محمود الخطيب يتم 66 سنة اليوم". وأضاف حساب الفيفا: " شكراً على المتعة.. شكراً على الذكريات.. وخالص التمنيات بدوام النجاح وحب الجماهير".

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كانت هذه تفاصيل خبر الفيفا مهنئاً الخطيب بعيد ميلاده: شكراً على الذكريات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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