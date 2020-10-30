آرسنال يكتسح دوندالك الإيرلندي بثلاثية نظيفة ويتصدّر مجموعته 

حقق آرسنال، فوزه الثاني على التوالي في مسابقة الدوري الأوروبي، بتغلبه 3-0 على ضيفه دوندالك، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات المجموعة الثانية.



ثلاثية آرسنال، حملت توقيع إيدي نكيتياه وجو ويلوك ونيكولاس بيبي في الدقائق 42 و44 و46 على الترتيب.



ورفع آرسنال رصيده في صدارة المجموعة إلى 6 نقاط من مباراتين، فيما تلقى دوندالك خسارته الثانية.



وأشرك مدرب آرسنال، مايكل أرتيتا، عددًا كبيرا من لاعبيه البدلاء، رغبة منه في إراحة اللاعبين الأساسيين قبل مواجهة مانشستر يونايتد، الأحد المقبل، ضمن منافسات البريميرليج.



وتعاون موستافي مع سياد كولاسيناتش في عمق الخط الخلفي، بمساعدة من الظهيرين مايتلاند نايلز وسيدريك سواريس، وأدى النني دور لاعب الارتكاز، بدعم من جرانيت تشاكا، فيما تحرك جو ويلوك خلف ثلاثي الهجوم نيكولاس بيبي وريس نيلسون وإيدي نكيتياه.



وجاءت أول فرصة في المباراة للفريق الضيف بالدقيقة الرابعة، من خلال تسديدة قوية لماكيليني، وتدخل الحارس الأيسلندي رونارسون لإبعادها.



وأطلق سواريس، تسديدة قوية علت عارضة مرمى دوندالك في الدقيقة 11، وبالطريقة نفسها حاول بيبي، تهديد مرمى الفريق الأيرلندي دون أن ينجح بالدقيقة 13.



ورفع كولاسيناتش عرضية من الناحية اليسرى، قابلها بيبي برأسه فوق المرمى بالدقيقة 23، وظل آرسنال مسيطرًا دون تشكيل خطورة حقيقية.



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وأبعد روجرز حارس دوندالك، كرة رأسية متقنة من كولاسيناتش، إثر عرضية من ويلوك في الدقيقة 34، وعاد الحارس ليسيطر على تسديدة بعيدة المدى من ويلوك في الدقيقة 37.



وفشل نكيتياه في استغلال كرة مرتدة أحدثت دربكة من ركلة ركنية، قبل أن يسجل هدف السبق في الدقيقة 42، بعدما وصلت الكرة إليه من ركلة ركنية، وفشل الحارس روجرز في إبعادها.



وجاء الهدف الثاني لآرسنال في الدقيقة 44، عندما مرر نكيتياه الكرة إلى بيبي، لكن الدفاع قطعها من أمامه، لتصل إلى ويلوك الذي سددها بأناقة في الشباك من الناحية اليسرى.



وبالكاد مرت 30 ثانية على بداية الشوط الثاني، حتى أحرز آرسنال الهدف الثالث عن طريق بيبي، الذي عانقت تسديدته، الزاوية العليا اليمنى لمرمى دوندالك، إثر تمريرة من ويلوك.



وحاول نكيتياه إضافة الهدف الشخصي الثاني له، لكن تسديدته المقوسة مرت بجانب المرمى في الدقيقة 55، ودخل داني سيبايوس وويليان إلى تشكيلة الفريق اللندني على حساب موستافي وبيبي.



وأبعد الحارس روجرز كرة عرضية من سواريس، قبل أن يصل إليها نكيتياه في الدقيقة 68، وعاد المهاجم الإنجليزي الشاب ليتابع تمريرة ويلوك فوق المرمى بالدقيقة 73.



وأشرك أرتيتا، الشاب فولارين بالوجون مكان نكيتياه، وأطلق البديل كيراني تيرني تسديدة قوية ارتفعت عن عارضة دوندالك في الدقيقة 80، ومرت الدقائق الأخيرة هادئة، وارتدت محاولة تسرني من الدفاع في الدقيقة 89.



المصدر: موقع كورة