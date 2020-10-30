ميلان يواصل عروضه القوية في الدوري الأوروبي 

واصل نادي ميلان الإيطالي عروضه القوية في الدوري الأوروبي لكرة القدم وتغلّب على ضيفه سبارتا براغ بثلاثية نظيفة الخميس في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة.



افتتح الإسباني إبراهيم دياز التسجيل لميلان في الدقيقة 24 وأضاع زلاتان ابراهيموفيتش ركلة جزاء في الدقيقة 36. وفي الشوط الثاني أحرز البديل البرتغالي رافايل لياو الهدف الثاني في الدقيقة 57 قبل أن يضيف مواطنه ديوغو دالوت الثالث في الدقيقة 66 من عمر المباراة.



وحقق ميلان فوزه الثاني تواليا بعد الأول على مضيفه سلتيك الاسكتلندي 3-1، فانفرد بصدارة المجموعة الثامنة برصيد ست نقاط بفارق نقطتين أمام شريكه السابق ليل الفرنسي المتعادل مع ضيفه سلتيك بهدفين للتركي محمد زكي جيليك (67) والكاميروني جوناثان إيكوني (75) مقابل هدفين للنروجي المغربي الأصل محمد اليونسي (28 و33).

المصدر: بي إن سبورت