شكرا لقرائتكم خبر عن مدير التعاقدات الأسبق بالأهلي: لم أشجع بيراميدز في نهائي الكونفدرالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد هيثم عرابي مدير التعاقدات الأسبق بالنادي الأهلي، أنه لم يشجع نادي بيراميدز حتى في المباراة النهائية أمام نهضة بركان المغربي في نهائي الكونفدرالية.

وقال عرابي رسالة –خلال ظهوره مع عمر ربيع ياسين على قناة النهار-: «إزاي مطلوب مني أشجع نادي تواجد في الكرة المصرية من أجل مكايدة الأهلي وجماهيره».

وتابع: «أنا أشجع الأهلي ومنتخب مصر فقط، ولم ولن أشجع أي نادي آخر حتى لو في بطولة قارية».