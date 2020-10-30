بمشاركة النني.. أرسنال يُمطر شباك دوندالك بثلاثية في الدوري الأوروبي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق نادي اّرسنال الإنجليزي فوزاً كبيراً بثلاثية نظيفة على حساب ضيفه دوندالك الأيرلندي، بمنافسات الجولة الثانية لمجموعات الدوري الاوروبي. وحملت ثلاثية المدفعجعية توقيع كل من نيكيتاه وجوزيف ويلك ونيكولا بيبي مع الدقائق 42 و 44 و 46. وشهدت المباراة مشاركة الدولي المصري محمد النني في تشكيلة أرسنال في المباراة بشكل كامل منذ بدايتها وحتى نهايتها. ورفع الفوز رصيد أرسنال للنقطة 6 في صدارة المجموعة بينما استمر بطل أيرلندا بلا أي نقاط متذيلاً للجدول. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 107,030

تعافي 99,174

وفيات 6,234

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