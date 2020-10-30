شكرا لقرائتكم اتحاد المصارعة يعقد الجمعية العمومية اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد اتحاد المصارعة برئاسة عصام النوار ، اجتماع الجمعية العمومية اليوم الجمعة ، و الخاصة بمناقشة الميزانية و الحساب الختامي للاتحاد ، عن الفترة الماضية ، وذلك بحضور أعضاء الجمعية العمومية و الهيئات الرياضية ممن لهم حق الحضور .ورفضت اللجنة الأولمبية، برئاسة هشام حطب، مشاركة مراكز الشباب فى الجمعية العمومية لاتحاد المصارعة، خاصة أنه يحظر أن تكون مراكز الشباب الخاضعة للقانونين رقم 2018 لسنة 2017 ورقم 7 لسنة 2020 أعضاء عاملة فى الاتحادات الرياضية ومنها اتحاد المصارعة، إعمالا بأحكام الميثاق الأولمبى والمعايير الدولية، كما أنه يحظر على مراكز الشباب التى لم تضع جمعياتها العمومية لائحة أنظمتها الأساسية لأن تكون عضوا فى الاتحادات الرياضية.

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وتلقى اتحاد المصارعة خطابا رسميا من اللجنة الأولمبية بأسباب عدم إدراج مراكز الشباب فى الهيئات التى لها حق حضور الجمعية العمومية، ردا على الاستفسار الذى أرسله اتحاد اللعبة الى اللجنة يسأل فيه عن أسباب استبعاد مراكز الشباب

وكانت اللجنة الأولمبية أرسلت خطابا لاتحاد المصارعة بقائمة الهيئات التى لها حق الحضور والتصويت فى الجمعية العمومية المقرر عقدها نهاية الشهر المقبل، إلا أن الاتحاد رد على اللجنة بالاستفسار عن أسباب استبعاد مراكز الشباب، لترسل الأولمبية خطابها الأخير بالتعميم بذلك على دميع الاتحادات الأولمبية وغير الأولمبية.